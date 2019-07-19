В Прикамье разыскивают двух девочек
В Пермском крае ищут двух школьниц. 16-летняя Валерия Панфилова и 13-летняя Лена Плотникова пропали 18 июля из лагеря «Заря» в Удмуртии. Обе девочки жительницы Краснокамска.
По сообщению ПСО «Поиск пропавших детей», подростки могли уехать в Краснокамск.
Приметы Панфиловой Валерии:
Рост около 170см., худощавого телосложения, волосы короткие темные.
Была одета: белая футболка с рисунком в виде трех туфелек, спортивная кофта черно-синего цвета.
Приметы Плотниковой Алены:
Рост около 160 см., худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.
Была одета: черная футболка с надписью «Slipknot», черные джинсы, кроссовки бирюзового цвета.
Всем кто видел или если известно местонахождение Валерии и Алены, звонить по т.241-36-40, 8(951) 92-73-110, 8(919) 45-33-130 или 102.
ИСТОЧНИК KP.RU