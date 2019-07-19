2019-07-19T06:44:21+03:00
Происшествия

В Прикамье разыскивают двух девочек

Они ушли из лагеря в Удмуртии
Лилия Абибулаева
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Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"Фото: ПСО "Поиск пропавших детей"
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В Пермском крае ищут двух школьниц. 16-летняя Валерия Панфилова и 13-летняя Лена Плотникова пропали 18 июля из лагеря «Заря» в Удмуртии. Обе девочки жительницы Краснокамска.

По сообщению ПСО «Поиск пропавших детей», подростки могли уехать в Краснокамск.

Приметы Панфиловой Валерии:

Рост около 170см., худощавого телосложения, волосы короткие темные.

Была одета: белая футболка с рисунком в виде трех туфелек, спортивная кофта черно-синего цвета.

Приметы Плотниковой Алены:

Рост около 160 см., худощавого телосложения, волосы короткие темно-русого цвета.

Была одета: черная футболка с надписью «Slipknot», черные джинсы, кроссовки бирюзового цвета.

Всем кто видел или если известно местонахождение Валерии и Алены, звонить по т.241-36-40, 8(951) 92-73-110, 8(919) 45-33-130 или 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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