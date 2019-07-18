В Прикамье осудили наркодиллеров, которые продавали наркотики через интернет
В 2018 году житель Соликамска организовал банду и начал распространять запрещенные вещества через интернет. Злоумышленники разработали план: главарь приобретал наркотические средства у неустановленных лиц крупными партиями, а затем, через интернет - магазин продавали потребителям через тайники на территории Соликамска.
В преступной группе состояло 6 человек. Известно, что организатор планировал расширяться - через рекламу искал «закладчиков».
В Прикамье осудили наркодиллеров, которые продавали наркотики через интернет.
- В структуру организованной группы входили следующие должности; «оператор», «оптовый склад», «курьер», «закладчик», «рекламщик», «фасовщик», - сообщили в ГУ МВД по Пермском краю. - Самому молодому участнику на тот момент было 18 лет.
Интернет-магазины просуществовали около полугода. При осмотре сотрудники полиции изъяли 250 грамм наркотических веществ растительного и синтетического происхождения. Полицейскими собрана достаточная доказательная база. обвиняемые сознались в 10 преступлениях.
Пятерых участников банды осудили от 9 до 13 лет лишения свободы и штрафы от 15 до 120 тысяч рублей. Главаря осудили на 14 лет и штрафа в размере 150 тысяч рублей.
Деньги, найденные при осмотре, а также автомобиль обвиняемого обращены в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU