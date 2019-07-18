2019-07-18T12:52:31+03:00
Происшествия

В Прикамье осудили наркодиллеров, которые продавали наркотики через интернет

Главарю банды было всего 22 года [видео]
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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В 2018 году житель Соликамска организовал банду и начал распространять запрещенные вещества через интернет. Злоумышленники разработали план: главарь приобретал наркотические средства у неустановленных лиц крупными партиями, а затем, через интернет - магазин продавали потребителям через тайники на территории Соликамска.

В преступной группе состояло 6 человек. Известно, что организатор планировал расширяться - через рекламу искал «закладчиков».

В Прикамье осудили наркодиллеров, которые продавали наркотики через интернет.

- В структуру организованной группы входили следующие должности; «оператор», «оптовый склад», «курьер», «закладчик», «рекламщик», «фасовщик», - сообщили в ГУ МВД по Пермском краю. - Самому молодому участнику на тот момент было 18 лет.

Интернет-магазины просуществовали около полугода. При осмотре сотрудники полиции изъяли 250 грамм наркотических веществ растительного и синтетического происхождения. Полицейскими собрана достаточная доказательная база. обвиняемые сознались в 10 преступлениях.

Пятерых участников банды осудили от 9 до 13 лет лишения свободы и штрафы от 15 до 120 тысяч рублей. Главаря осудили на 14 лет и штрафа в размере 150 тысяч рублей.

Деньги, найденные при осмотре, а также автомобиль обвиняемого обращены в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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