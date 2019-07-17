В Прикамье мужчина напал на троих человек с ножом

СЕГОДНЯ 14:38 2019-07-17T14:38:08+03:00

Изменить размер текста: A A

В Бардымском районе Пермского края задержали 39-летнего мужчину за причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчина был ранее судим.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, в начале июля задержанный выпивал вместе со своей знакомой. Между мужчиной и женщиной вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина ударил женщину ножом. Испугавшись расправы, потерпевшая попыталась убежать. Злоумышленник бросился за ней в погоню. По пути он беспричинно ударил ножом 37-летнего местного жителя и продолжил погоню за женщиной.

Происходящее заметил прохожий и попытался усмирить мужчину, но тоже получил удар ножом. Все трое потерпевших с колото-резаными ранами госпитализированы в больницу.

Стражи порядка задержали подозреваемого. В настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU