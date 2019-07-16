На улицах Перми установят семь новых светофоров
К концу ноября на самых аварийных перекрестках Перми установят 7 новых светофоров. Все светофоры будут светодиодными, их оборудуют устройствами звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов.
Так, они появятся на перекрестках улиц:
-Мира – Кавалерийская,
-Мира – Заслонова,
-Луначарского – Матросова,
-Уинская – Шмидта,
-Белинского – Максима Горького – Суханова,
-на выезде из ЖК «Арсенал» в районе дома №32 по улице Чернышевского,
-на развязке улиц Якутская – Вольская – Светлогорская – Ветлужская.
Реорганизацию светофоров будут проводить на улице Архитектора Свиязева, остановке «Лицей №3», на перекрестке улиц Лихвинская и Самаркандская.
Как сообщили в администрации Перми, будут проводится работы по подключению светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением и по дооборудованию светофорных объектов устройствами голосового и звукового сопровождения.
ИСТОЧНИК KP.RU