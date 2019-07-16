На улицах Перми установят семь новых светофоров

СЕГОДНЯ 14:26 2019-07-16T14:26:28+03:00

Они появятся на самых аварийных перекрестках города

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К концу ноября на самых аварийных перекрестках Перми установят 7 новых светофоров. Все светофоры будут светодиодными, их оборудуют устройствами звукового сопровождения для удобства слабовидящих пешеходов.

Так, они появятся на перекрестках улиц:

-Мира – Кавалерийская,

-Мира – Заслонова,

-Луначарского – Матросова,

-Уинская – Шмидта,

-Белинского – Максима Горького – Суханова,

-на выезде из ЖК «Арсенал» в районе дома №32 по улице Чернышевского,

-на развязке улиц Якутская – Вольская – Светлогорская – Ветлужская.

Реорганизацию светофоров будут проводить на улице Архитектора Свиязева, остановке «Лицей №3», на перекрестке улиц Лихвинская и Самаркандская.

Как сообщили в администрации Перми, будут проводится работы по подключению светофорных объектов к автоматизированной системе управления дорожным движением и по дооборудованию светофорных объектов устройствами голосового и звукового сопровождения.

ИСТОЧНИК KP.RU