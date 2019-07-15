В Пермском крае неизвестные выбросили на помойку красноухую черепаху

СЕГОДНЯ 15:08 2019-07-15T15:10:11+03:00

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Жители Краснокамска решили очистить реку Пальту от мусора, но при уборке нашли кое-что интереснее разбитых бутылок и старых покрышек. Как сообщают в издании «Вкурсе.ру», во время субботника местные жители обнаружили большую красноухую черепаху. Диаметр панциря черепахи — 21 сантиметр. Животному повезло, что ее быстро нашли, а иначе она просто погибла бы среди мусора.

— Я трудился возле дома № 6 по переулку Пальтинскому, — рассказывает изданию начальник отдела мероприятий управления по делам ГО и ЧС Краснокамского округа Сергей Попов. — Работал в самом низу – по колено в воде. Вокруг грязный, старый, слежавшийся мусор. Среди него – новенький целлофановый пакет с коробкой. Что меня заставило заглянуть в него? Я отодвинул крышку коробки… На меня, вытянув голову, смотрела большая красноухая черепаха. Поднялся наверх, на берег, и все участники собрались вокруг – разглядывали необычную находку.

Черепаху к себе забрал один из активистов. Мужчина пообещал заботиться о животном, и ни при каких условиях не отдаст ее бывшим хозяевам. Местный житель считает, что они совершили непростительный поступок, выбросив такое замечательное пресмыкающееся.

Черепахе повезло, что ее быстро нашли, а иначе она просто погибла бы среди мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU