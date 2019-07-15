2019-07-15T15:10:11+03:00
Общество

В Пермском крае неизвестные выбросили на помойку красноухую черепаху

Животное обнаружили во время субботника
Лилия Абибулаева
Поделиться:
--Фото: Алексей СТЕФАНОВ
Изменить размер текста:

Жители Краснокамска решили очистить реку Пальту от мусора, но при уборке нашли кое-что интереснее разбитых бутылок и старых покрышек. Как сообщают в издании «Вкурсе.ру», во время субботника местные жители обнаружили большую красноухую черепаху. Диаметр панциря черепахи — 21 сантиметр. Животному повезло, что ее быстро нашли, а иначе она просто погибла бы среди мусора.

— Я трудился возле дома № 6 по переулку Пальтинскому, — рассказывает изданию начальник отдела мероприятий управления по делам ГО и ЧС Краснокамского округа Сергей Попов. — Работал в самом низу – по колено в воде. Вокруг грязный, старый, слежавшийся мусор. Среди него – новенький целлофановый пакет с коробкой. Что меня заставило заглянуть в него? Я отодвинул крышку коробки… На меня, вытянув голову, смотрела большая красноухая черепаха. Поднялся наверх, на берег, и все участники собрались вокруг – разглядывали необычную находку.

Черепаху к себе забрал один из активистов. Мужчина пообещал заботиться о животном, и ни при каких условиях не отдаст ее бывшим хозяевам. Местный житель считает, что они совершили непростительный поступок, выбросив такое замечательное пресмыкающееся.

Черепахе повезло, что ее быстро нашли, а иначе она просто погибла бы среди мусора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Следователи отправили в суд дело пермяка, забившего до смерти шестилетнюю падчерицу
Посетители Кунгурской пещеры теперь могут пользоваться бесплатным Wi-Fi
Мобильный оператор Tele2 выяснил, что смотрели пользователи приложения для просмотра ТВ и фильмов Tele2 TV в первом полугодии 2019 года
Бывшего директора завода им. Дзержинского привлекут к разбирательствам в арбитражном суде
«Стареть не страшно». Екатерина Шпица показала, как будет выглядеть в 80 лет
Администрация Перми прокомментировала списание оплаты проезда с карт пермяков
«На трамвае не ездила, а за проезд сняли». Пермяки пожаловались на списание с карт денег за старые поездки
Жительница Прикамья угнала у брата машину и врезалась в дом
Пермский художник Алексей Илькаев привез «Смерть» в Екатеринбург
Пермский аэропорт оставил полетную программу на Кипр без изменений
«Луна станет кроваво-красной». Жители Прикамья смогут увидеть частичное лунное затмение
«Бил за мелкие шалости». Житель Прикамья истязал детей сожительницы