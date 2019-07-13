«Требуются блондины с голубыми глазами и татары, готовые побриться». Они будут сниматься в фильме «Сердце Пармы»

СЕГОДНЯ 15:42 2019-07-13T15:57:06+03:00

Брэд Питт явно бы подошел на роль. Фото: кадр из фильма

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Завтра, 14 июля, в Губахе начнутся съемки фильма «Сердце Пармы». Первый съемочный сезон продлится до середины августа. Практически на каждый съемочный день требуются местные жители для массовки.

- Каждый день в нашей группе будут появляться посты с датами съемок и необходимой массовкой, - рассказали в съемочной группе. - Желающим необходимо определиться с удобной датой и интересующей ролью, написать в сообщения группы о своем желании принять участие. Затем прислать фото либо указать об участии в кастингах, которые проходили ранее.

Сейчас требуются бородатые блондины с голубыми глазами, спортивного телосложения. Они исполнят роли воинов Уроса. Эти съемки состоятся 16 и 29 июля. Оплата за съемочный день - 400 рублей.

А вот исполнители ролей татар Исура и Мансура получат за смену по 3000 рублей, поскольку на эти роли приглашаются мужчины, «готовые к экстремальной прическе, то есть побриться прямо на съемочной площадке».

Обращаться надо в группу ВКонтакте «Сердце Пармы» набор в актёры массовки».

ИСТОЧНИК KP.RU