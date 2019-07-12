В Перми выбрали разработчика концепции развития музей «Пермь-36»

СЕГОДНЯ 13:42 2019-07-12T13:42:55+03:00

Изменить размер текста: A A

В Перми завершился электронный аукцион на разработку концепции музея «Пермь-36». Над проектом развития музея будет работать креативное агентство «Азбука Морзе».

Согласно техническому заданию, в обязанности агентство входит разработка концепции развития музея истории политических репрессий на 10 лет и организовать его презентацию и общественное обсуждение. Проект должен будет представить в срок до 25 ноября 2019 года.

С разработчиком заключен контракт до 1 декабря 2019. Работы обойдутся в 1, 1 миллион рублей.

Аукцион был запушен во второй раз. На участие в первом тендере никто не подал заявки.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье начинаются съемки фильма «Сердце Пармы». В Губахе вот-вот начнутся съемки фильма по роману Алексей Иванова «Сердце Пармы». Съемки пройдут 14. 15, 16 июля. Съемочная группа объявила набор актеров массовки. Участие в съемках оплачивается: за один съемочный день с 7:00 до 19:00 взрослым - 400 рублей, детям - 500.

ИСТОЧНИК KP.RU