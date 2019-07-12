Власти Прикамья потратят 805 миллионов на проект Северного автомобильного обхода

СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-12T12:20:31+03:00

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Как сообщает издание Business Class, проект обхода будет разделен на четыре очереди. Первая часть - строительство трассы, которая соединить региональные трассы , Пермь – Березники и Пермь – Ильинский, с развязками в двух уровнях. Протяженность участка составит ориентировочно 12 км, включая мост через Каму.

Цена контракта составит 805,3 миллионов рублей.

Второй этап включает отрезок от автодороги Пермь – Ильинский до федеральной трассы М-7 «Волга» (примерно 28 км) с путепроводом через железнодорожные пути.

Третий – еще около 15 км до транспортной развязки на пересечении улицы Светлогорская и Западного обхода Перми. Также в рамках третьего этапа планируется реконструировать транспортную развязку пересечений улиц Ветлужской, Светлогорской, Вольской и Якутской.

Четвертая очередь – строительство системы взимания платы за проезд по автомобильной дороге, стационарный пункт весового контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU