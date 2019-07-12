Власти Прикамья потратят 805 миллионов на проект Северного автомобильного обхода
Как сообщает издание Business Class, проект обхода будет разделен на четыре очереди. Первая часть - строительство трассы, которая соединить региональные трассы , Пермь – Березники и Пермь – Ильинский, с развязками в двух уровнях. Протяженность участка составит ориентировочно 12 км, включая мост через Каму.
Цена контракта составит 805,3 миллионов рублей.
Второй этап включает отрезок от автодороги Пермь – Ильинский до федеральной трассы М-7 «Волга» (примерно 28 км) с путепроводом через железнодорожные пути.
Третий – еще около 15 км до транспортной развязки на пересечении улицы Светлогорская и Западного обхода Перми. Также в рамках третьего этапа планируется реконструировать транспортную развязку пересечений улиц Ветлужской, Светлогорской, Вольской и Якутской.
Четвертая очередь – строительство системы взимания платы за проезд по автомобильной дороге, стационарный пункт весового контроля.
ИСТОЧНИК KP.RU