«Гонялись по всему городу». Пермяк вырвал из рук судьи дело, сбил пристава и сбежал

СЕГОДНЯ 09:10 2019-07-12T09:10:09+03:00

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В марте 2019 года пермяк через суд развелся со своей женой. После процесса мужчина решил забрать гражданское дело. По словам пермяка, оно было нужно для совершения нотариальных действий.

Сначала пермяк действовал в рамках закона: пришел в суд, написал заявление. Но когда судья, сказала, что оригинал документа она выдать не может, мужчина взбесился, вырвал у женщины гражданское дело и бросился прочь из здания суда. По пути пермяк сбил с ног пристава, который попытался его остановить. Оправившись, пристав кинулся вдогонку за нарушителем. К нему присоединились секретарь суда и сотрудники полиции.

Как сообщили в следственном отделе по Ленинскому району, мужчину обнаружили в кабинете нотариуса. Пермяк не стал отпираться и добровольно пошел с сотрудниками полиции.

Пермяку назначили штраф в размере 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU