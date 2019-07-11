Власти Прикамья потратят 1,3 миллиарда рублей на строительство нового корпуса авиационного техникума

СЕГОДНЯ 14:40 2019-07-11T14:40:17+03:00

Его возведут к 2021 году

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В сентябре 2021 года студенты авиационного техникума сядут за парты в новом корпусе. Новое здание будет рассчитано на 1,2 человек. Корпус будет располагаться на пересечении улиц Екатерининской и Максима Горького.

Строительство планируют начать уже осенью 2019 года. Здание будет пятиэтажным, кубической формы, с рисунками на авиационную тематику, которые, будучи вырезанными, станут работать на просвет при включённом внутри здания электричестве.

На строительство нового корпуса краевой бюджет выделит 1, 3 миллиарда рублей. Еще 78 миллионов рублей от авиационный предприятий Прикамья пойдут на оснащение современными лабораториями.

Как сообщили в пресс-службе Правительства Прикамья, также для Пермского авиатехникума проектируется общежитие. Одновременно предусмотрена реконструкция исторического здания образовательного учреждения, которое было построено в 1876 году. Эти два проекта планируется реализовать до 2022 года.

ИСТОЧНИК KP.RU