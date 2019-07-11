2019-07-11T14:39:51+03:00
Происшествия

"Он умирает от голода". В Прикамье спасают одинокого пенсионера, который живет в полуразрушенном доме

78-летний дедушка живет в грязи и умирает от голода
Лилия Абибулаева
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Фото: ЧП ДТП ПермьФото: ЧП ДТП Пермь
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В социальных сетях появилось сообщение о том, что в Большесосновском районе Пермского края не живет, а существует в полуразрушенном доме 78-летний пенсионер. Местные жители рассказали, что дедушка живет в кошмарных условиях: практически не встает, голодает, дом, в котором живет пенсионер, обрушается, а по постели ползают буби.

- В деревне Сивинское Большесосновского района Пермской области живет старичок. Ему 78 лет. Он умирает от голода, грязи, по нему ползают буби, - пишут в соцсетях. - Лето скоро закончится, а зимой он просто замерзнет. Потолок в доме скоро на него упадет. Сам он не ходячий, в туалет ходит под себя, не помнит, когда последний раз мылся.

Детей у мужчины нет и ухаживать за ним некому. Сегодня стало известно, что пенсионера забрали в дом престарелых.

- Дедушку забрали.!!!! Из Перми поступил звонок приезжала проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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