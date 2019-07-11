2019-07-11T12:49:32+03:00
Общество

Власти Перми выкупят бывший стадион у бассейна «Кама»

Территорию стадиона будут реконструировать
Лилия Абибулаева
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Дмитрий Самойлов с рабочим визитом посетил микрорайон «Владимирский». Мэр Перми отметил, что самая большая проблема микрорайона - бывший стадион у бассейна «Кама».

- Болевая точка Владимирского – бывший стадион у бассейна «Кама», по сути – заросшая поляна, - отметил Дмитрий Самойлов в Instagram-аккаунте.

Также глава города подчеркнул, что в районе остро строит вопрос со спортивной инфраструктуры, так как бассейн «Кама» - единственный крупный спортобъект.

Проблему отсутствия в микрорайоне спортивных объектов будут решать.

- Муниципалитет будет выкупать территорию стадиона у бассейна для развития объекта. У нас в прошлом году был аналогичный опыт, мы выкупили манеж «Спартак». Сейчас готовим проект, заходим в реконструкцию объекта, - подчеркнул Дмитрий Самойлов.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье начинаются съемки фильма «Сердце Пармы»

ИСТОЧНИК KP.RU

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