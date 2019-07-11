Реконструкция пермского аэропорта идет с опозданием на полтора месяца
В международном аэропорту «Пермь» ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Как только ремонт покрытия подойдет к концу, в аэропорту установят новые телетрапы.
Однако строительство запаздывает. Отставание от заявленных сроков - полтора месяца.
Руководитель Пермской дирекции АО «Стройтрансгаз» Алексей Романов пояснил, что это связано с изменением проектного решения, а также с непредсказуемыми погодными условиями. В частности, потребовалось провести работы по высушиванию почвы для заливки бетона. Сейчас на площадке вскрыта рулежная дорожка, аванперрон и перрон для стоянки трех самолётов. Идет ощебенение, подготовлено основание в соответствии с изменённым проектом. Завозится щебень, это под бетон. Затем будет залито два слоя бетона.
Все работы планируют завершить к ноябрю, а трапы предполагают установить уже в сентябре.
Глава Росавиации Александр Нерадько обратил внимание подрядчиков на необходимость ускорить реконструкцию рулёжной дорожки, аванперрона и перрона.
Максим Решетников министрам транспорта и строительства взять реконструкцию аэропорта под личный контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU