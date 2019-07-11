2019-07-11T06:52:53+03:00
Общество

Реконструкция пермского аэропорта идет с опозданием на полтора месяца

Отставание связано с изменением проектного решения
Лилия Абибулаева
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Фото: Правительство краяФото: Правительство края
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В международном аэропорту «Пермь» ведется реконструкция рулежной дорожки, аванперрона и перрона для стоянки трех самолетов. Как только ремонт покрытия подойдет к концу, в аэропорту установят новые телетрапы.

Однако строительство запаздывает. Отставание от заявленных сроков - полтора месяца.

Руководитель Пермской дирекции АО «Стройтрансгаз» Алексей Романов пояснил, что это связано с изменением проектного решения, а также с непредсказуемыми погодными условиями. В частности, потребовалось провести работы по высушиванию почвы для заливки бетона. Сейчас на площадке вскрыта рулежная дорожка, аванперрон и перрон для стоянки трех самолётов. Идет ощебенение, подготовлено основание в соответствии с изменённым проектом. Завозится щебень, это под бетон. Затем будет залито два слоя бетона.

Все работы планируют завершить к ноябрю, а трапы предполагают установить уже в сентябре.

Глава Росавиации Александр Нерадько обратил внимание подрядчиков на необходимость ускорить реконструкцию рулёжной дорожки, аванперрона и перрона.

Максим Решетников министрам транспорта и строительства взять реконструкцию аэропорта под личный контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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