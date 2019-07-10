В Перми решили не смягчать приговор руководителям трех УК, укравших у жильцов 26 миллионов

СЕГОДНЯ 20:04 2019-07-10T20:04:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермский краевой суд решил не смягчать приговор руководителям управляющих компаний «УК «КОД», «УК «Профи-Дом» и «УК «ПМК». Все они подавали жалобы на слишком суровое, на их взгляд, решение Мотовилихинского суда.

- С марта 2012 по март 2013 года члены организованной преступной группы совершили хищение коммунальных платежей от собственников и пользователей помещений в многоквартирных или жилых домах на сумму более 26 миллионов рублей, - напомнили в краевой прокуратуре. Мотовилихинский суд назначил им наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 5 лет лишения свободы каждому с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также со штрафом в размере 50 тысяч рублей. Он также обязал их выплатить причиненный ущерб в размере более 26 миллионов рублей.

В краевой инстанции сочли этот приговор вполне справедливым.

ИСТОЧНИК KP.RU