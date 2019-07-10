Три человека пострадали в результате урагана в Перми
Вывороченные с корнем деревья, огромные сучья, упавшие тут и там - на трамвайные провода, на линии электропередач, на припаркованные автомобили, киоски, разбросанные тут и там.
Днем 10 июля за считанные минуты налетевший ураган превратил Пермь в зону бедствия.Набросился он на город избирательно: прошелся по кварталам индустриального района, а потом напал на эспланаду в самом центре Перми, разметав по сторонам скамейки, урны, тележки – все, что приготовили участники для фестиваля ландшафтного искусства.
В результате ЧП пострадали три человека.
- Двое получили черепно-мозговые травмы, у третьего реакция на стресс, - рассказали в пресс-службе "скорой помощи".
Даже синоптики оказались поражены масштабом стихии.
- Такого шквала в Перми я не припомню! - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Шихов. – Это был не обычный ураган. Это был нисходящий шквал.
ИСТОЧНИК KP.RU