В Прикамье найден мертвым пропавший 21-летний молодой человек с татуировкой совы
В Пермском крае найден мертвым 21-летний парень.Напомним, он пропал еще 4 июля - вышел из дома и не вернулся. Парня стали разыскивать волонтеры и полиция. Из ярких примет у него была татуировка в виде совы.
Вечером 9 июля волонтеры опубликовали в соцсетях пост.
- Просьба снять репосты, поиски прекращены - молодой человек погиб, - сообщили в поисковом отряде "Регион 59".
Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье прошлым летом пропала девушка. Ее отец сообщил, что дочь поехала к знакомому в другой город, но пропала, перестала выходить на связь. Позже ее телефон отключился, родственники не могли ее найти. Несколько дней пермячку разыскивали и волонтеры, и полиция. Позже задержали подозреваемого в убийстве - ее молодого человека. Он признался в совершенном преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU