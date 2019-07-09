В Прикамье заключенный развращал в соцсетях ребенка

СЕГОДНЯ 18:30 2019-07-09T18:30:54+03:00

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В Пермском крае осудят 33-летнего местного жителя. Как рассказали следователи, в данный момент отбывает наказание в колонии. Туда он попал после совершения преступления в отношении ребенка. Еще осенью 2015 года мужчина каким-то образом достал телефон, где был подключен интернет. Он нашел в соцсетях ребенка и стал ему писать со своей фейковой страницы.

- Заключенный просил мальчика присылать свои обнаженные фотографии, как тот и поступал, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю. - После чего обвиняемый распространял эти снимки в социальных сетях.

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". Следствием собрано достаточно доказательств вины осужденного, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU