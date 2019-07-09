2019-07-09T09:36:40+03:00
Общество

Администрация Перми увеличивает количество ярмарок, проводимых на территории города

План проведения ярмарок утвержден на период с июля по декабрь 2019 года
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Фото пресс-службы администрации ПермиФото пресс-службы администрации Перми
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В первом полугодии была проведена 41 ярмарка, в которой приняли участие 820 местных товаропроизводителей. С июля по декабрь планируется провести еще 72.

Как отметили в департаменте экономики и промышленной политики администрации Перми, организация городских ярмарок – еще одна возможность оказать поддержку малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Торговые места для реализации продукции предоставляются предпринимателям бесплатно на основании заявления в МКУ «Пермский центр бизнеса». В целом нацпроект направлен на то, чтобы оказать поддержку предпринимателю на каждом этапе развития бизнеса.

План проведения ярмарок утвержден на период с июля по декабрь 2019 года. Все они будут работать с 10:00 до 19:00. Кроме того, обозначены новые ярмарочные площадки в разных районах города, среди них адреса по улице Крупской, 42, улице Николая Островского, 76, улице Окулова, 4, улице Маршала Рыбалко (бывшее здание кинотеатра «Рубин»).

В настоящее время ярмарки проходят в Мотовилихинском районе на площадке по адресу Крупской, 42. С 11 по 14 июля ярмарки будут организованы в Свердловском районе (улица Николая Островского, 76) и Мотовилихинском районе (улица Крупской, 42).

Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: разнообразные сладости, в том числе из ассортимента здорового питания, мясную и молочную продукцию, мед, разнообразные чаи, овощи. Кроме того, традиционно на ярмарках представлен большой выбор картофеля, многолетних кустарников, рассады и цветов. Также народные мастера предлагают множество видов сувениров и изделий ручной работы: вышивку, изделия из бересты, натуральной кожи и меха, головные уборы и одежду.

Основной спрос на территории Перми сложился в отношении сезонных ярмарок, в частности по продаже сельхозпродукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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