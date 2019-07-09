На выставку «Православная Русь» власти Прикамья выделят 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 07:04 2019-07-09T07:04:20+03:00

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Администрация Губернатора Прикамья объявила электронный аукцион на проведение выставки «Православная Русь». Планируется, что мероприятие посетят краевые чиновники и представители церкви.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен разработать программу мероприятия, подготовить план семинаров на православную тематику. Общая продолжительность программы должна составлять не менее 3 дней и не менее 90 минут ежедневно. Также в обязанности исполнителя входит поиск площадки для проведения выставки, на которой обязательно должен быть конференц-зал на 500 человек. Площадь помещения должна быть не менее 300кв.м. Кроме того, подрядчик должен организовать духовный центр, установить не менее 50 тематических экспонатов, отражающих основную православно-историческую тематику, и разместить в духовном центре не менее двух православных святынь по согласованию с епархией.

Проект должен быть реализован не позднее 31 августа 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU