«Уменьшить налог – стоит миллион». В Перми за мошенничество осудили замначальника отдела налоговой службы

СЕГОДНЯ 19:03 2019-07-08T19:03:15+03:00

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В Перми завершился суд по делу бывшего заместителя руководителя отдела выездных налоговых проверок ИФНС России по Ленинскому району Перми и директора юридического агентства. Как установило следствие, женщины пытались обмануть пермского предпринимателя. Они сообщили ему, что в результате выездной налоговой проверки, проведенной в его организации, были доначислены солидные суммы налогов. Но, по словам женщин, эти налоги можно было уменьшить, если заплатить руководителям налоговой инспекции взятку в размере миллиона рублей.

- На самом деле виновные взятку указанным должностным лицам передавать не собирались, а были намерены эти деньги присвоить себе, - сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю. - Но после получения денег они были задержаны сотрудниками краевого Управления ФСБ.

Суд приговорил директора юридического агентства к двум годам лишения свободы, а бывшего налоговика – к двум с половиной годам в исправительной колонии общего режима. Также обеим придется выплатить штраф в 70 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU