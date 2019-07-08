2019-07-08T13:23:07+03:00
Общество

В Перми с начала года из аварийного жилья переселен 291 человек

В списке 2019 года, например, значатся территории возле ДКЖ, дома по улице Карпинского
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- Расселение аварийного жилищного фонда является одной из приоритетных задач городских властей, - считает мэр города Дмитрий Самойлов. - В Перми действуют сразу две программы по расселению, одна из которых с мощным федеральным софинансированием. Вторая реализуется за счет бюджетов края и города.

На реализацию этих программ в 2019 году с завершением работ по переселению в 2020 году из бюджетов федерального, регионального и городского уровней выделено 2,3 млрд рублей. Эти средства планируется направить на расселение 139 домов, признанных аварийными. Таким образом, из аварийного фонда будет переселено порядка 3,6 тысяч человек.

- При формировании адресной программы мы старались сформировать списки таким образом, чтобы иметь возможность реализовать ее комплексно в рамках микрорайона или квартала. Это позволяет развить эти территории исходя из современных требований градостроительства: расширить дороги, создать парковые зоны, построить новое жилье, социальную инфраструктуру, - подчеркнула начальник управления жилищных отношений администрации Перми Ирина Чиркова.

В списке 2019 года, например, значатся территории возле ДКЖ, в районе улицы Мильчакова (дома по улицам Челюскинцев, Таврической, Ползунова, Овчинникова), по улице Достоевского в микрорайоне Разгуляй, дома по улице Карпинского на участке от шоссе Космонавтов до улицы Стахановской.

С начала года из аварийного жилья переехал 291 человек. Люди получили благоустроенные жилые помещения, социальную выплату или выкупную стоимость.

В управлении жилищных отношений призывают собственников и нанимателей жилья в домах, подлежащих расселению по программе в 2019 году, не затягивать с походом к специалистам управления для получения информации о процедуре расселения и оформления соответствующих документов.

Список домов, а также всю необходимую информацию можно найти на сайте администрации города в разделе «Ликвидация аварийного жилья».

ИСТОЧНИК KP.RU

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