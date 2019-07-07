«Она врезалась в дерево, он в столб». В Прикамье в выходные в смертельных ДТП погибли 21-летняя девушка-водитель и 58-летний шофер

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-07T10:47:14+03:00

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Неаккуратное вождение стало причиной гибели молодой девушки-водителя и опытного водителя. Оба они не справились с управлением, съехали с дороги и наскочили на препятствие. Иномарка девушки на полном ходу врезалась в ствол дерева, а легковушка зрелого мужчины – в электрический столб.

В субботу вечером, 6 июля, около 22.00, 21-летняя девушка на автомобиле «Шевроле-Лачети» ехала по технологической дороге в сторону федеральной автотрассы "Пермь-Екатеринбург", - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - По предварительной информации, она не доехала до нее метров 700, не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП она получила смертельную травму.

Также 6 июля, в 16.50, по данным краевой полиции, в районе деревни не справился с управлением и вылетел с дороги 58-летний водитель автомобиля «Деу Нексия», его машина столкнулась с опорой ЛЭП. Он также погиб.

«Комсомольская правда» писала сегодня о том, что в Перми автомобиль Яндекс Такси столкнулся с пассажирским автобусом.

56-летнюю пассажирку такси, которая получила в результате аварии травмы, увезли на «скорой» в больницу. Видео ДТП с участием автомобиля Яндекс Такси жители Прикамья живо обсуждают в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU