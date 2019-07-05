В Перми вице-премьер Антон Силуанов посетил выставку инновационных достижений края

СЕГОДНЯ 13:39 2019-07-05T13:39:15+03:00

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В Пермский край прибыли с визитом первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов и министр экономики Максим Орешкин, а также федеральные чиновники рангом поменьше и руководители одиннадцати российских республик и областей. Им предстоит обсудить, как лучше реализовывать три нацпроекта, касающиеся поддержки трех направлений: повышения производительности труда, малого и среднего бизнеса, а также поставки российских товаров за рубеж.

Первым делом Антон Силуанов посетил выставку как раз таких товаров, которые можно продать за границу. Среди экспонатов, которые его заинтересовали, был рокерский трицикл, такие машины производит автомастерская рокера Юрия Гапликова. Силуанов сам завел мотор, который гулко заурчал.

- А гироскопами такие машины ещё не оборудуете? - поинтересовался вице-премьер.

- Пока нет, но подумаем, - пообещал рокер.

Затем Силуанов подошел к площадке, где был выставлен мини-вертолет "Орлан". Вице-премьера разработчики из "Западно-уральского завода машиностроения" объяснили, что такой вертолет можно перевозить в обычной "ГАЗели", сложив хвост и крылья. Машиной заинтересовались в Европе, но ее необходимо сертифицирован, для чего требуется поддержка федеральных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU