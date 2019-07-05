2019-07-05T13:20:11+03:00
Общество

В Перми прошел выездной день донора

За день пермяки сдали более 50 литров крови
Лилия Абибулаева
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Фото с сайта Министерства здравоохранения ПрикамьяФото с сайта Министерства здравоохранения Прикамья
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В Прикамье проходят выездные дни донора. Началась акция с Перми. Как сообщает издание «Рифей-Пермь», 4 июля мобильная станция расположилась рядом с Дворцом культуры имени Гагарина. Уже в 8:00 выстроилась огромная очередь тех, кто хочет поделиться этим уникальным лекарством.

За день донорами стали 127 человек, каждый сдал по 450 миллилитров крови. В общей сложности пермяки поделились 57 литрами уникального лекарства. Кровь нужна всегда. В ней нуждаются пострадавшие в авариях и несчастных случаях. Ее используют при лечении детской и взрослой онкологии, во время родов и операций.

Какую-то конкретную группу не выделяют. Но наиболее востребованная, как правило, вторая положительная. Меньше всего запасов крови с отрицательным резус фактором.

Стать донором могут все желающие, достигшие 18 лет, у которых нет противопоказаний. К основным относят: вес менее 54 килограммов, наличие тяжелых хронических или недавно перенесенных вирусных заболеваний, беременность и недавние роды, оперативные вмешательства, прием антибиотиков. Полный перечень противопоказаний есть на сайте Пермской службы крови. Ее специалисты рекомендуют накануне донации исключить алкоголь, жирное и молочное, побольше пить свежей воды.

Следующая выездная донорская акция пройдет в Перми 17-18 июля у ДК Солдатова. Также, ежедневно желающих поделиться уникальным лекарством ждут сотрудники «Пермской краевой станции переливания крови» по адресу Лебедева, 54. Телефон «горячей линия»: 8 800 333-33-30

ИСТОЧНИК KP.RU

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