2019-07-05T10:26:37+03:00
Общество

Жительница Прикамья стала затворницей, чтобы скрыться от приставов

У женщины был долг по алиментам
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Красновишерском районе судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении местной жительницы - матери троих детей. Женщина никак не занималась детьми.

За неуплату алиментов жительницу Прикамья привлекали и к административной, и к уголовной ответственности, но даже это не заставило встать на путь исправления. Меры помогли только на некоторое время - горе-мать устроилась на работу. Потом женщина просто пропала.

Оказалось, что должница закрылась в своей квартире, чтобы не попадаться судебным приставам.

- В один из дней ранним утром, не предполагая, что судебные приставы еженедельно проводят рейдовые мероприятия по исполнительным производствам, неплательщица покинула свое убежище, чтобы запастись провиантом. Вот в это время она и была замечена приставом, который знал ее в лицо. Должница была доставлена в отдел судебных приставов. В отношении нее составлен очередной протокол, - сообщили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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