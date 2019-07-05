Пермское УФАС может возбудить антимонопольное дело в отношении администрации Перми
Пермские Антимонопольщики не увидели оснований предписания о демонтаже медиафасада на торговом центре «Айсберг», которое выдал департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.
УФАС выдало мэрии предупреждение об отзыве предписания по демонтажу медиафасада. Требования антимонопольной службы были исполнены лишь частично.
- «Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми отменил аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подтверждающие документы поступили в управление», - сообщил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.
Предписание о демонтаже рекламной конструкции при этом не было отозвано.
Поскольку предупреждение не было исполнено в полном объеме, в настоящее время решается вопрос о возбуждении антимонопольного дела по признакам нарушения. случае если нарушение действующего законодательства подтвердится, должностные лица, нарушившие его, будут привлечены к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU