2019-07-05T06:47:03+03:00
Общество

Пермское УФАС может возбудить антимонопольное дело в отношении администрации Перми

Мэрия передумала отзывать разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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Пермские Антимонопольщики не увидели оснований предписания о демонтаже медиафасада на торговом центре «Айсберг», которое выдал департамент экономики и промышленной политики администрации Перми.

УФАС выдало мэрии предупреждение об отзыве предписания по демонтажу медиафасада. Требования антимонопольной службы были исполнены лишь частично.

- «Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми отменил аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подтверждающие документы поступили в управление», - сообщил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

Предписание о демонтаже рекламной конструкции при этом не было отозвано.

Поскольку предупреждение не было исполнено в полном объеме, в настоящее время решается вопрос о возбуждении антимонопольного дела по признакам нарушения. случае если нарушение действующего законодательства подтвердится, должностные лица, нарушившие его, будут привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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