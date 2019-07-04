«Пусть не ставят здесь машины!». В центре Перми 50-летняя ольха упала на кроссовер

СЕГОДНЯ 19:14 2019-07-04T19:17:48+03:00

Джип оказался под шатром из сучьев и листьев. Фото: Андрей МАТЛИН

Это произошло на кольцевой развязке у Южной дамбы

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Не повезло владельцу джипа «Фольксваген Тигуан», который припарковал свой кроссовер на кольцевой развязке напротив дома по улице Николая Островского, 107. Сегодня днем крышу его автомобиля накрыл толстенный сук, отломившийся от полувекового дерева.

Повреждения оказались не сильными, очевидно этот сук падал медленно, да и багажник на крыше машины защитил ее от удара.

Тем не менее, джип стоит здесь уже несколько часов, затрудняя движение. Его владелец дожидается страхового инспектора.

Жители трехэтажки сочувствуют ему, но не сильно. «Пусть здесь не ставят машины!» - говорят они. Действительно, обочина сложной развязки давно превратилась здесь в импровизированную автостоянку. Припаркованные машины мешают и движению, и жильцам, которые и так переходят здесь дорогу с риском для жизни - их дом давно оказался в кольце автотрасс.

По поводу переросших деревьев во дворике, которым уже по 50 лет, жильцы обращались в управляющую компанию «Моторостроитель».

- Но там нам ответили, что они находятся уже не на придомовой территории, а на муниципальной земле, - говорят они.

ИСТОЧНИК KP.RU