2019-07-04T18:49:31+03:00
Происшествия

«Бросила все и поехала в Москву». 16-летняя пермячка тайком отправилась к «френду» из соцсетей

Девушку сняли с поезда полицейские
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Фото: Кировский ЛО МВД России на транспортеФото: Кировский ЛО МВД России на транспорте
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16-летняя девушка из Перми в одной из социальных сетей познакомилась с молодым человеком из Москвы. После недолгой, но бурной переписки москвич пригласил девушку к себе в гости. Пермячка, не сказав ни слова родителямй, купила билет на ближайший поезд сообщением «Пермь – Москва» и отправилась в столицу. Уже из поезда она написала сообщение родителям о своем отъезде и выключила телефон.

- Родители девушки незамедлительно обратились в полицию, и уже на станции Киров пермячка была выявлена и снята с поезда, - сообщили «Комсомолке» в Кировском линейном отделении МВД России на транспорте. - Инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних транспортной полиции до приезда родителей отправили путешественницу в Кировский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Вятушка».

Родителям пришлось ехать за дочерью в Киров. Они забрали девушку домой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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