В Перми хотят устроить пикет в поддержку сестер Хачатурян

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-04T18:16:40+03:00

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10 июля в Перми с 17 до 20.30 у памятника Попову пройдет пикет в поддержку сестер Хачатурян. Он еще в процессе согласования с администрацией.

- С проблемой домашнего насилия сталкиваются многие, - считают организаторы. - Но в силу страха и других причин, жертвы не в состоянии найти силы для завершения издевательств над собой. Пикетом мы требуем прекращения уголовного дела сестер Хачатурян, а также хотим обратить внимание на проблему насилия в семье и обществе.

Напомним, в прошлом июне в Москве три сестры убили своего отца, 57-летнего Михаила Хачатуряна. Девушек арестовали и отправили в СИЗО. Однако, стали всплывать нелицеприятные подробности. Родственники и знакомые семьи сообщали, что Михаил был тираном, держал в страхе и семью, и двор. Отец требовал от девушек полного подчинения, запрещал общаться с собственной матерью. Трагедия вызвала огромный резонанс среди общественности.

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ИСТОЧНИК KP.RU