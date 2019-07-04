В школу — с красивой спиной!

4 Июль 11:36 2019-07-05T15:34:48+03:00

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На дворе летние каникулы, а, как известно, это время наиболее активного роста детского организма. К началу сентября наши мальчики и девочки вытягиваются так, что рискованно заранее покупать им школьную форму — всё равно станет мала. И, конечно, образ жизни, который ребенок ведет летом, прямо сказывается на формировании его осанки и опорно-двигательного аппарата.

Статистика неутешительна: у 40% детей и подростков отмечаются патологии суставов, а у 80% школьников старших классов имеются нарушения осанки. Это может быть плоская спина — когда у ребёнка не выражены физиологические изгибы позвоночника; вялая осанка — опущены и сведены вперёд плечи, наблюдается переразгибание в пояснице, мышцы брюшного пояса ослаблены; круглая спина — не исправляется, если попытаться «расправить» плечи, так как при этом виде нарушения осанки изменения возникают уже на уровне тел позвонков.

Кроме этих видов нарушений осанки, довольно распространён среди детей и сколиоз - это заболевание, характеризующееся искривлением позвоночника и ведущее к нарушению функции органов грудной клетки, а также к косметическим дефектам. Не леченый сколиоз даёт серьёзные осложнения: деформацию грудной клетки, заболевания лёгких, сердечную недостаточность (из-за повышенного давления со стороны грудной клетки), холецистит, простатит.

На что следует обратить внимание заботливым родителям, чтобы летом снизить риск заболеваний опорно-двигательного аппарата у детей? Самое большое значение в развитии искривлений позвоночника, остеохондроза, плоскостопия имеет малоподвижный образ жизни. Проводя часы перед телевизором, компьютером или телефоном ребенок не тренирует свои мышцы, не укрепляет мышечный корсет, помогающий позвоночнику находиться в правильном физиологическом положении. В результате нередко возникают боли в спине, шее, начинают беспокоить головные боли. Длительное пребывание за компьютером приводит к ущемлению нервов и появлению болей в плечевом или лучезапястном суставе.

Детям необходимо достаточно времени проводить на свежем воздухе, играя в подвижные и спортивные игры, бегая, прыгая. Такие действия не только укрепляют суставы и мышцы, но и улучшают общий обмен веществ, развивают ловкость, красоту движений. Для позвоночника очень полезны висы и подтягивания на турнике. Для растяжения позвоночника утренняя зарядка должна включать наклоны корпуса и головы вперед - назад, вправо - влево, вращательные движения телом.

Для правильной осанки детям полезно:

1. Кататься на велосипеде с высоко поднятым рулем;

2. Плавать;

3. Стрелять из лука (если нет сколиоза);

4. Приседать, ползать на четвереньках;

5. Подниматься и спускаться по шведской стенке;

6. Тренировать координацию движений: делать «ласточку», стойку на одной ноге, ходить по бревну;

7. Спать на жесткой постели — без подушки или с жёсткой подушкой;

8. Нормализовать питание ребенка, не допускать развития ожирения.

Ну, а к 1 сентября лучше купить новенький ранец, который педиатры рекомендуют носить до 6-7 класса.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU