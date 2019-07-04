От укусов клещей в Прикамье пострадали 14 тысяч человек
В Роспотребнадзоре по пермскому краю предупредили о росте клещевой активности на территории Прикамья. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 14146 человек, в том числе 2745 детей. Только за предыдущую неделю в Пермском крае от укуса клещей пострадали 1406 человек, и 256 детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.
Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.
- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.
ИСТОЧНИК KP.RU