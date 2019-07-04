2019-07-04T09:43:34+03:00
Общество

От укусов клещей в Прикамье пострадали 14 тысяч человек

Среди них почти 3 тысячи детей
Лилия Абибулаева
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Роспотребнадзоре по пермскому краю предупредили о росте клещевой активности на территории Прикамья. С начала весеннего сезона в медицинские учреждения Пермского края уже обратились 14146 человек, в том числе 2745 детей. Только за предыдущую неделю в Пермском крае от укуса клещей пострадали 1406 человек, и 256 детей. На территории Прикамья функционируют 16 лабораторий, куда можно сдать насекомое.

Специалисты Роспотребнадзора обращают внимание жителей Перми и края на то, что клещевой энцефалит может содержаться в молочных продукта, произведенных из молока коз, коров, овец.

- Молоко, приобретенное в частных хозяйствах можно употреблять только после кипячения. Следует подчеркнуть, что заразным является не только сырое молоко, но и продукты, приготовленные из него: творог, сметана, - отмечают в Роспотребнадзоре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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