Максим Решетников озвучил необходимость распределения средств на нацпроекты на три года вперед

СЕГОДНЯ 15:41 2019-07-03T15:41:51+03:00

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Во вторник, 2 июля, состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. Свои доклады о реализации нацпроектов в регионах представили шесть глав субъектов страны, в том числе губернатор Пермского края Максим Решетников.

Как отметил премьер-министр России Дмитрий Медведев, открывая совещание, на реализацию 12 национальных проектов и комплексного плана модернизации инфраструктуры только на 2019 год предусмотрено более 1,7 трлн рублей. Часть этих денег находится в регионах. «На середину третьей декады июня в целом по стране кассовое исполнение приблизилось к одной трети. Где-то ситуация, как обычно, лучше, где-то хуже. В целом традиционный для начала года период медленной раскачки всё-таки в этом году проходил быстрее. Регионы работают достаточно активно, – обозначил Дмитрий Медведев. – Тем не менее обращаю внимание всех руководителей: лето уже, самый пик строительного сезона и все инструменты для эффективной работы у вас есть. Двигаться можно и нужно быстрее».

По словам премьера, такую возможность, в частности, даёт система электронного бюджета, все соглашения между федерацией и субъектами заключены в ней.

Первым из губернаторов выступил Максим Решетников. Он отметил, что на сегодня 98% всех региональных паспортов заведено в систему электронного бюджета – 43 из 44. Пермскому краю на 2019 год по нацпроектам предусмотрено 10,1 млрд рублей.

«По состоянию на 1 июля кассовое исполнение расходов на реализацию нацпроектов за счёт федерального бюджета составило 1,5 млрд рублей – 15% от всех расходов. Учитывая характер расходов, а это капитальные расходы, например закупка оборудования, пик расходов придётся на конец третьего и на четвёртый квартал», – пояснил Максим Решетников.

Пермский край участвует во всех 12 нацпроектах страны. При этом средства на их реализацию поступают по 32 направлениям межбюджетных трансфертов. По словам губернатора, сейчас в Прикамье по 13 из них средства распределены на год, ещё по 15 направлениям – на трёхлетку. При этом трёхлетние соглашения заключены уже по 6 направлениям. Максим Решетников подчеркнул, что регионам нужна поддержка федерации по вопросам, связанным с заключением соглашений на 2020 и 2021 годы. Особенно это касается Фонда ЖКХ по расселению аварийного жилья. «Фонд получает деньги из федерального бюджета каждый год, и коллеги не готовы пока или до конца не понимают, как подписать соглашения на 2020 и 2021 годы. Но нам (регионам. – Прим. ред.) это очень важно, потому что, имея на руках эти соглашения, мы сможем быстрее довести деньги до муниципалитетов и начать закупать жильё на 2020–2021 годы. Как правило, закупка жилья под переселение из “аварийки” – это такой трудоёмкий процесс, в котором очень много рисков. Чем раньше начнём, тем более ритмично будем реализовывать всю программу», – пояснил Максим Решетников. Также губернатор Пермского края отметил, что поддержка федерации на этапе распределения средств на три года нужна и по единой денежной выплате в случае рождения третьего ребёнка и последующих, и по программам поддержки современной комфортной городской среды.

Дмитрий Медведев указал, что все министерства должны быть внимательны к регионам и стремиться к заключению соглашений на несколько лет вперёд.

ИСТОЧНИК KP.RU