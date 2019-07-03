В Прикамье у мужчины украли чугунную ванну

СЕГОДНЯ 12:31 2019-07-03T12:31:15+03:00

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Житель Гремячинска обратился в полицию с заявлением о пропаже ванны. Мужчина сообщил, что из его квартиры неизвестные похитили чугунную ванну и части очажной печи. В ходе следствия стражи порядка выяснили, что пока хозяина не было дома, в квартиру пробрался 40-летний местный житель. Он вскрыл дверь и вошел внутрь. Затем злоумышленник выкатил ванну и погрузил ее в машину металлоприемщика, с которым договорился заранее с приемщиком металлолома. Однако мужчина не сообщил, что ванна краденная.

Злоумышленника задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело. Приемщик металла привлечен к административной ответственности, так как у него отсутствовала лицензия на прием металла.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Прикамье вор-домушник украл из квартиры печь. Местный житель, придя домой, обнаружил, что в его квартире побывал грабитель. Однако выяснилось, что запросы у вора-домушника оказались весьма скромные: он украл из дома только металлическую печь-буржуйку.

ИСТОЧНИК KP.RU