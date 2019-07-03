Берегите детей от ЭВИ

СЕГОДНЯ 12:03 2019-07-03T12:04:53+03:00

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Середина и вторая половина лета — традиционный пик эпидемий энтеровирусной инфекции (ЭВИ). Энтеровирусы, попадая в организм, вызывают целый «букет» заболеваний, наиболее характерная из которых — диарея, но есть и более тяжелые: ангина, менингит, энцефалит, конъюнктивит, острый катар верхних дыхательных путей и др. Источником энтеровирусной инфекции является только человек, инфекция передается водным, пищевым, контактно-бытовым, воздушно-капельным и фекально-оральным путем.

По статистике, наиболее подвержены риску эпидемий ЭВИ детские коллективы. Стоит очень внимательно отнестись к режиму дня и питания вашего ребенка, если он проводит время в летнем лагере. Впрочем, и во время семейного отдыха гигиена — залог здоровья. Следует помнить, что энтеровирусы длительно сохраняются в воде: в водопроводной воде выживают 18 дней, в речной – 33 дня, в очищенных сточных водах – 65 дней, в осадке сточных вод – 160 дней. Они могут выдерживать многократное замораживание на протяжении нескольких лет, но погибают при высушивании и кипячении.

В организм человека вирусы попадают через слизистые оболочки верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта, затем вирус проникает в кровь и разносится по всему организму. Заболевание начинается остро, появляются озноб, повышение температуры тела до 39-40 градусов Цельсия, симптомов общей интоксикации. Через 1-2 дня появляется сыпь, которая захватывает туловище, конечности и лицо. Диарея может сочетаться с другими проявлениями энтеровирусной инфекции или быть основным признаком заболевания.

Чтобы обезопасить себя от заражения энтеровирусной инфекцией необходимо помнить о соблюдении элементарных гигиенических правил и норм: обязательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения туалета; подвергать пищу тщательной термической обработке; тщательно промывать фрукты, овощи и зелень перед употреблением в пищу; употреблять только свежекипяченую воду либо минеральную или питьевую заводского разлива; не приобретать продукты на стихийных рынках; при купании в открытых водоемах стараться не заглатывать воду.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU