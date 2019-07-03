«Побежали на крики о помощи». В Перми прохожие задержали мужчину, который избил женщину в подъезде

СЕГОДНЯ 10:25 2019-07-03T10:25:17+03:00

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Экстремальный вечер выдался у двух жителей Дзержинского района Перми. Возвращаясь домой, прохожие услышали громкие крики о помощи. Кричала женщина. Они поспешили на звук. Навстречу им попался незнакомец, который выбежал из подъезда.

- Оказавшись на улице, он заметил припаркованный автомобиль «Лада Веста» с открытой дверью и находящимися в замке зажигания ключами, владельца транспортного средства рядом не было. Злоумышленник сел за руль машины и попытался скрыться, однако это ему не удалось, так как мужчины, выбежавшие за ним вслед, пресекли его противоправные действия, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

Позже оказалось, что в подъезде, из которого доносились крики, незнакомец поджидал свою бывшую девушку. Выясняя отношения, злоумышленник ударил девушку. Когда пострадавшая закричала, подозреваемый поспешил скрыться.

Злоумышленника передали сотрудникам полиции. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде. По факту получения травм женщиной проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU