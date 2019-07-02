2019-07-02T17:49:48+03:00
Общество

«Деньги ей стали не нужны?» Пермячка хотела отсудить 20 тысяч долларов, но в суд не пришла

Судья не стал рассматривать ее иск
Андрей МАТЛИН
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Пермячка почему-то не пришла в этот суд.Пермячка почему-то не пришла в этот суд.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Жительница Перми подала иск на следователей – на сумму более, чем в 20 тысяч долларов США.

В свое время во время обыска в их доме изъяли почти 42 тысячи долларов, обвинив ее супруга в тяжком преступлении. Сейчас он находится в СИЗО.

Истица аргументировала свое требование тем, что по закону имеет право на половину имущества, нажитого совместно с суженым.

Неизвестно, какое решение пришлось бы принять судье. Но пермячка дважды не являлась в суд, хотя ей присылали извещения по почте. «Ей что, не нужны деньги?» - удивлялись работники суда.

- Она обратилась в суд с иском к следственному управлению следственного комитета РФ по Пермскому краю и своему супругу с требованием об освобождении от ареста её части денежных средств в сумме 20 950 долларов США, - подтвердили в Орджоникидзевском суде Перми. – Она извещалась о дате, времени и месте рассмотрения дела, что подтверждено почтовым уведомлением, но на судебные заседания дважды не явилась, о причинах своей неявки - не сообщила. Суд оставил заявление без рассмотрения, так как в соответствии с процессуальным законодательством, если истец, не просивший о разбирательстве дела в его отсутствие, не явился в суд по вторичному вызову, а ответчик не требует рассмотрения дела по существу, - суд оставляет заявление без рассмотрения.

Следователи не стали возражать против такого решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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