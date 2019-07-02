2019-07-02T17:43:02+03:00
Общество

«Должен был сообщить, куда следует». В Прикамье наказали директора шахты, который принял на работу экс-гаишника и экс-полицейского

Таким кадровым решением заинтересовалась прокуратура
Андрей МАТЛИН
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Эту шахту наказали за кадровое решение. Фото: сайт предприятия.Эту шахту наказали за кадровое решение. Фото: сайт предприятия.
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АО «Сарановская шахта «Рудная» приняло на работу двух бывших работников силовых ведомств.

- В январе на шахту устроился бывший государственный инспектор безопасности отделения ГИБДД ОМВД России по Горнозаводскому району, а еще раньше, в сентябре прошлого года, был принят на работу сотрудник, ранее занимавший должность участкового уполномоченного полиции, - сообщили в краево й прокуратуре.

По действующему законодательству, руководство предприятия обязано было сообщить об этом в туда, где служили силовики. Но не сделало этого.

За это наказали и.о. генерального директора АО «Сарановская шахта «Рудная».

- Он был привлечен к дисциплинарной ответственности, судом назначены административные штрафы юридическому и должностному лицу в общей сумме 70 тысяч рублей, - сообщили в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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