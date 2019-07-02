2019-07-02T17:36:44+03:00
Общество

В Перми пожарные закрыли еще один торговый центр

В нем нашли нарушения противопожарной безопасности
Андрей МАТЛИН
Поделиться:
В этом торговом центре были рыночные ряды.В этом торговом центре были рыночные ряды.
Изменить размер текста:

В краевом центре пожарные продолжают закрывать торговые центры. Так, приостановлена деятельность ТК «Волгодонский», расположенный на улице Адмирала Ушакова, 59.

Проверку в нем провели работники прокуратуры Кировского района и специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Здание торгового комплекса не было оборудовано системами аварийного освещения и внутреннего противопожарного водопровода, ширина и высота сквозного противопожарного проезда не соответствовала установленным нормам, что лишало возможности подъезда к зданию пожарных расчётов, - объяснили в краевой прокуратуре.

В итоге прокурор обратился в суд с иском на собственника здания ООО «Деньги». До тех пор, пока нарушения не будут устранены, деятельность торгового центра решением суда приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Деньги ей стали не нужны?» Пермячка хотела отсудить 20 тысяч долларов, но в суд не пришла
«Должен был сообщить, куда следует». В Прикамье наказали директора шахты, который принял на работу экс-гаишника и экс-полицейского
На Прикамье надвигаются сильные дожди и туманы
«Поссорились из-за щенка». Житель Прикамья жестоко убил своего приятеля
Пермяк поблагодарил полицейских, которые нашли его мать
«Некоторых возят бесплатно». Новая система оплаты в Перми работает со сбоями
В Прикамье женщина отсудила 260 тысяч после падения в колодец
«Хотел сэкономить на электричестве». В Прикамье трагически погиб мужчина
Источник: в Пермском крае бабушка убила внучку, а затем покончила с собой
Следователи проводят проверку падения парапланериста на иномарку в Прикамье
В Перми из-за перекрытия Компроса изменится движение общественного транспорта
Жителя Прикамья осудили за продажу наркотиков
В микрорайоне Разгуляй появится новый экологический маршрут
«Водителя зажало в искореженной машине». В Прикамье столкнулись два грузовика
Житель Прикамья ударил знакомого лопатой
В Прикамье приставы отправились на кладбище, чтобы взыскать долг
В Пермском крае из воды достали тела двух детей