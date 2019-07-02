В Перми пожарные закрыли еще один торговый центр

СЕГОДНЯ 17:36 2019-07-02T17:36:44+03:00

В этом торговом центре были рыночные ряды.

В нем нашли нарушения противопожарной безопасности

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В краевом центре пожарные продолжают закрывать торговые центры. Так, приостановлена деятельность ТК «Волгодонский», расположенный на улице Адмирала Ушакова, 59.

Проверку в нем провели работники прокуратуры Кировского района и специалисты ГУ МЧС России по Пермскому краю.

- Здание торгового комплекса не было оборудовано системами аварийного освещения и внутреннего противопожарного водопровода, ширина и высота сквозного противопожарного проезда не соответствовала установленным нормам, что лишало возможности подъезда к зданию пожарных расчётов, - объяснили в краевой прокуратуре.

В итоге прокурор обратился в суд с иском на собственника здания ООО «Деньги». До тех пор, пока нарушения не будут устранены, деятельность торгового центра решением суда приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU