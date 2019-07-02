2019-07-02T14:57:15+03:00
Общество

Пермяк поблагодарил полицейских, которые нашли его мать

Мужчина написал пост в социальных сетях
Лилия Абибулаева
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--Фото: архив "КП"
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У жителя Перми пропала престарелая мать. Женщина ушла из дома в Мотовилихинском районе в неизвестном направлении. Взволнованный мужчина сообщил о пропаже в полицию. Сын сообщил, пенсионерка страдает потерей памяти в связи с чем плохо ориентируется в районе.

- Сообщение о поиске пермячки немедленно передали всем наружным нарядам. Получил его и автоэкипаж полка патрульно-постовой службы Управления МВД России по г. Перми в составе старшего лейтенанта полиции Мудараса Минирова и прапорщиков полиции Талгата Рахмангулова и Динара Рахматуллина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - Они несли службу по охране общественного порядка в районе площади 1905-го года и немедленно выдвинулись на поиски пожилой пермячки

Через некоторое время женщину обнаружили на остановке общественного транспорта. она стояла в одних тапочках. Из-за дождя женщина промокла.

Женщину доставили в отдел полиции и сообщили радостную новость ее сыну.

Вернувшись с мамой домой, гражданин понял, что даже не успел поблагодарить стражей порядка и не уточнил их имена. Мужчина написал пост в социальных сетях, в котором выразил слова признательности.

- Спасибо огромное за ваш труд и помощь людям, - написал он в обращении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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