2019-07-02T12:34:41+03:00
Общество

В микрорайоне Разгуляй появится новый экологический маршрут

Также будет организована зона отдыха
Лилия Абибулаева
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Фото: администрация ПермиФото: администрация Перми
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В историческом центре Перми создадут экологический маршрут и зону отдыха. В минувшие выходные активисты провели экологическую акцию в микрорайоне Разгуляй. Участники акции собирали мусор и ветки по берегам Егошихи, расчистили часть русла в том месте, где река уходит в коллектор.

Миссия проекта – заново открыть эту территорию и вернуть ее городу в преддверии 300-летия Перми. В долине находятся геологические, исторические и краеведческие памятники истории. Проект предусматривает восстановление моста через Егошиху, создание экотропы и зоны отдыха.

- Эта работа очень актуальна, потому что только совместно мы можем сделать для города что-то действительно стоящее. Силами только общественников мы, конечно, никогда эти проблемы не решим и нам приятно, что присоединяются работники таких крупных компаний, как «ЛУКОЙЛ». Кроме того, хочется поблагодарить администрацию нашего города, которая оперативно откликнулась и помогла с вывозом собранного мусора, - рассказал председатель Пермского отделения «Всероссийского общества охраны природы» Юрий Хохлов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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