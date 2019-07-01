2019-07-01T12:15:25+03:00
Общество

В Перми состоится бесплатная лекция "Зачем при онкологии необходима восстановительная терапия?"

Нужно только зарегистрироваться по телефону
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

3 июля в 19-00 в конференц-зале по адресу: Пермь, ул. Ленина, 30а состоится открытая лекция о восстановительном лечении при онкологии. На ней выступят ведущие специалисты клиники «Весна Медикал Груп».

Приглашаем всех желающих — вход свободный. У вас будет возможность анонимно задать интересующие вопросы по теме восстановительного лечения при онкологии. Подробная информация по телефонам клиники: 234 28 00, 206 80 10.

При любой форме онкологического заболевания организм нуждается в восстановлении. Что подразумевается под восстановительной терапией? На каком этапе лечения проходить курс восстановительных процедур? Нужна ли реабилитация при оперативном лечении онкологии? Почему комплексные восстановительные меры позволяют снять побочные симптомы после химиотерапии и пройти полный назначенный курс лечения онкологии?

Об этом расскажут Людмила Банковская, доктор медицинских наук, врач онколог-иммунолог и Антон Касьянов, врач онколог, химиотерапевт.

Наиболее актуальной и социально значимой темой реабилитации онкопациентов многопрофильная клиника с онкологическим уклоном «Весна Медикал Груп» открывает цикл публичных просветительских лекций, которые планируется проводить регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
МЧС предупреждает: в Пермском крае ожидается сильный ветер, дождь и туман
В Перми жилищно-строительный кооператив «Правый берег» признан банкротом
В Пермском крае с 1 июля выросли тарифы ЖКХ
«Связал и засунул в багажник». В Перми осудят местного жителя за разбой
"После Курентзиса". В Санкт-Петербурге художник нарисовал герб Прикамья с плачущим медведем
В Прикамье при столкновении с «ЗИЛом» иномарку выбросило «на встречку»
Пермская баскетболистка отправится в составе национальной сборной на летнюю Универсиаду-2019
В Перми за выходные в ДТП пострадали 10 детей
В Перми открыли перекресток Сибирской и Революции
Не дайте расцвести аллергии!
В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку
В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»
В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре
В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста
В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину
Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь
"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома
В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди
В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов
«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова