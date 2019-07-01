В Перми состоится бесплатная лекция "Зачем при онкологии необходима восстановительная терапия?"

СЕГОДНЯ 12:05 2019-07-01T12:15:25+03:00

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3 июля в 19-00 в конференц-зале по адресу: Пермь, ул. Ленина, 30а состоится открытая лекция о восстановительном лечении при онкологии. На ней выступят ведущие специалисты клиники «Весна Медикал Груп».

Приглашаем всех желающих — вход свободный. У вас будет возможность анонимно задать интересующие вопросы по теме восстановительного лечения при онкологии. Подробная информация по телефонам клиники: 234 28 00, 206 80 10.

При любой форме онкологического заболевания организм нуждается в восстановлении. Что подразумевается под восстановительной терапией? На каком этапе лечения проходить курс восстановительных процедур? Нужна ли реабилитация при оперативном лечении онкологии? Почему комплексные восстановительные меры позволяют снять побочные симптомы после химиотерапии и пройти полный назначенный курс лечения онкологии?

Об этом расскажут Людмила Банковская, доктор медицинских наук, врач онколог-иммунолог и Антон Касьянов, врач онколог, химиотерапевт.

Наиболее актуальной и социально значимой темой реабилитации онкопациентов многопрофильная клиника с онкологическим уклоном «Весна Медикал Груп» открывает цикл публичных просветительских лекций, которые планируется проводить регулярно.

ИСТОЧНИК KP.RU