Не дайте расцвести аллергии!

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-01T11:36:25+03:00

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Лето — пора активного цветения растений, а значит — время аллергии. Заболевание, вызванное цветением, называется поллиноз и включает в себя целый комплекс сезонных аллергических реакций на пыльцу. Чаще всего поллиноз вызывают: береза, злаковые, сорные травы, например такие как лебеда и полынь.

Первые признаки поллиноза —слезоточивость, светобоязнь, отек глаз и лица, зуд век, приступы чихания, насморк, кашель, головная боль, появление высыпаний на коже, головокружение, и общее недомогание.

Помимо дискомфортных ощущений, опасность аллергической реакции на цветение состоит в том, что она сохраняется и обостряется ежегодно. Поэтому очень важно своевременно обратиться к врачу и подобрать эффективное лечение. Самостоятельно принимать препараты стоит только в случае, если вы точно знаете причину аллергии. Нередко люди путают аллергию с простудой и начинают принимать противовирусные препараты, которые только вредят организму и могут значительно ухудшить состояние здоровья аллергика.

Многие аллергики связывают свое недомогание с распространением тополиного пуха. Но мало кто знает, что сам по себе пух не выступает в качестве аллергена. Главным образом, он является разносчиком пыльцы различных цветущих одновременно с ним растений. А уже пыльца вызывает множественные аллергических реакции.

При возникновении первых симптомов поллиноза, необходимо, в первую очередь, обратиться к врачу и начать прием антигистаминных препаратов, которые избавят вас от аллергических симптомов. Не стоит выходить на улицу в разгар дня — с 11.00 до 18.00 часов, особенно в сухую и ветреную погоду. Именно в этот период в воздухе содержится максимальная концентрация опасных для аллергика веществ.

Отправляясь на свежий воздух, надевайте темные очки и, по возможности, прикрывайте нос и рот влажным платком. После пребывания на улице важно тщательно умыться, промыть нос и носоглотку кипяченой водой или солевым раствором. В квартире или доме, где живет аллергик, необходимо ежедневно проводить влажную уборку, а во время проветривания помещений окна лучше закрыть марлей.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

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ИСТОЧНИК KP.RU