2019-07-01T11:36:25+03:00
Здоровье

Не дайте расцвести аллергии!

Отправляясь на свежий воздух, надевайте темные очки
Поделиться:
--Фото: Анастасия Осипова
Изменить размер текста:

Лето — пора активного цветения растений, а значит — время аллергии. Заболевание, вызванное цветением, называется поллиноз и включает в себя целый комплекс сезонных аллергических реакций на пыльцу. Чаще всего поллиноз вызывают: береза, злаковые, сорные травы, например такие как лебеда и полынь.

Первые признаки поллиноза —слезоточивость, светобоязнь, отек глаз и лица, зуд век, приступы чихания, насморк, кашель, головная боль, появление высыпаний на коже, головокружение, и общее недомогание.

Помимо дискомфортных ощущений, опасность аллергической реакции на цветение состоит в том, что она сохраняется и обостряется ежегодно. Поэтому очень важно своевременно обратиться к врачу и подобрать эффективное лечение. Самостоятельно принимать препараты стоит только в случае, если вы точно знаете причину аллергии. Нередко люди путают аллергию с простудой и начинают принимать противовирусные препараты, которые только вредят организму и могут значительно ухудшить состояние здоровья аллергика.

Многие аллергики связывают свое недомогание с распространением тополиного пуха. Но мало кто знает, что сам по себе пух не выступает в качестве аллергена. Главным образом, он является разносчиком пыльцы различных цветущих одновременно с ним растений. А уже пыльца вызывает множественные аллергических реакции.

При возникновении первых симптомов поллиноза, необходимо, в первую очередь, обратиться к врачу и начать прием антигистаминных препаратов, которые избавят вас от аллергических симптомов. Не стоит выходить на улицу в разгар дня — с 11.00 до 18.00 часов, особенно в сухую и ветреную погоду. Именно в этот период в воздухе содержится максимальная концентрация опасных для аллергика веществ.

Отправляясь на свежий воздух, надевайте темные очки и, по возможности, прикрывайте нос и рот влажным платком. После пребывания на улице важно тщательно умыться, промыть нос и носоглотку кипяченой водой или солевым раствором. В квартире или доме, где живет аллергик, необходимо ежедневно проводить влажную уборку, а во время проветривания помещений окна лучше закрыть марлей.

Информация от Пермского краевого центра медицинской профилактики.

-

-

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми открыли перекресток Сибирской и Революции
В Прикамье судебные приставы помогли вернуть деньги обманутым дольщикам
Пермский край открыт для цифровой трансформации образования
Житель Пермского края пытался пронести в суд нож-бабочку
В Перми магазин, где торговали наркотиками, назвали в честь сериала «Реальные пацаны»
В Прикамье ищут волонтеров на раскопки трогонтериевого слона
Государственная историко-культурная экспертиза одобрила проект Гостиного двора в Кунгуре
В Прикамье 84-летний пенсионер сбил мотоциклиста
В Прикамье разыскивают 29-летнего мужчину
Остались жена и двое детей. В Прикамье нашли тело пропавшего неделю назад рыбака
В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь
"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома
В Прикамье в начале июля ожидаются сильные дожди
В Перми 2 и 3 июля без воды останутся 20 домов
«Как в Венеции». В Перми после ливня затопило улицу Малкова