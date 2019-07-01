2019-07-01T09:06:15+03:00
Общество

В Прикамье создали онлайн-игру о жизни на ощупь

Она позволяет взглянуть на мир глазами слепоглухого человека
Лилия Абибулаева
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Фото: Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»Фото: Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение»
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В Международный день слепоглухих, 27 июня, Фонд поддержки слепоглухих «Со-единение» выпустил онлайн-игру, с помощью которой пользователи социальных сетей смогут увидеть мир таким, каким его воспринимает человек с нарушением зрения и слуха.

С помощью специальных фильтров, основанных на описаниях различных зрительных заболеваний, пользователю предлагается «ощутить» на звук текстура различных предметов.

-Каждый раз, когда я вижу, что бизнес и НКО охотно идут на разработку и внедрение инновационных решений в области социально ориентированных коммуникаций, то понимаю, что вместе мы создаем инструмент, с помощью которого общество получает возможность стать более осознанным. Наш совместный проект с фондом поддержки слепоглухих «Со-единение” подтверждает назревшую готовность российских НКО искать нестандартные подходы в коммуникации с различными целевыми аудиториями, — говорит Ольга Шаратута, основатель и руководитель агентства социально ориентированного маркетинга RedMe.

Проект создан с целью показать здоровым людям, в каком мире живут люди с таким недугом. Потеря зрения и слуха у большинства слепоглухих является приобретенной, а не врожденной: они помнят зрительные и слуховые ощущения из прошлого. Проект показывает, насколько заболевания влияют на жизнь человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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