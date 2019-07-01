"Скулила всю ночь". В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома

СЕГОДНЯ 08:04 2019-07-01T09:29:39+03:00

Животное загнали туда другие собаки

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В Березниках местные жители благодарят сотрудников службы спасения за освобождение собаки. Животное провалилось в яму под подъездом жилого дома.

Местные жители сообщили, что ночью стая собак загнали бездомную собаку в подвал дома. Там, она упала в яму и не могла выбраться. Бедное животное скулило всю ночь. Жители дважды вызывали спасателей, но обнаружить и достать собаку получилось только со второго раза.

В Прикамье спасатели достали собаку, провалившуюся в яму под подъездом жилого дома. Видео: ЧП Березники.

Чтобю достать животное сотрудники службы спасения расширили отверстие доступа в подвал. После того, как дыра стала подходящей ширины один из спасателей спустился в подвал и достал собаку руками.

После того, как животное спасли, собака поспешила убежать.

Порльзователи социальных сетей активно благодарили сотрудников экстренной службы.

ИСТОЧНИК KP.RU