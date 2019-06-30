30 июня - последний день работы троллейбусов в Перми

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-30T15:16:36+03:00

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С 1 июля в Перми прекращается троллейбусное сообщение. Их полностью заменят новые автобусы. Например, автобусный маршрут № 30 «микрорайон Парковый - площадь Дружбы» полностью дублирует троллейбус № 10. А вместо троллейбуса № 5 уже работает автобусный маршрут № 50 «улица Гусарова – станция Пермь-2». Остальные маршруты троллейбусов также оказались заменены автобусами: какие-то дублируют друг друга, другие - пользуются низким спросом, а это невыгодно.

- Стоит отметить, что замена троллейбусных маршрутов автобусными связана с тем, что троллейбусы занимают очень малую долю рынка пассажирских перевозок, - рассказали в пресс-службе администрации Перми. - Из-за низкого пассажиропотока и дорогого обслуживания троллейбусы являются убыточным видом транспорта. Сейчас упор делается на автобусы, работающие на газомоторном топливе и дизельном топливе повышенного класса Евро-5.

ИСТОЧНИК KP.RU