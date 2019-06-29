Стали известны подробности страшной аварии на Коммунальном мосту в Перми

СЕГОДНЯ 07:47 2019-06-29T08:17:29+03:00

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В ГУ МВД сообщили подробности смертельного ДТП на Коммунальном мосту в Перми. Авария произошла в 2:30 на перекрестке улиц Окулова и Попова в Ленинском районе.

- По Окулова в направления Свердловская двигался автомобиль «Лада Калина» под управлением 29-летнего жителя Частинского района. По предварительной информации, на перекрестке улиц Попова и Окулова водитель нарушил ПДД. Мужчина не пропустил двигающийся по главной дороге автомобиль и допустил столкновение с «Хондой», - сообщили в ведомстве.

chp_59 ДТП на мосту в Перми

В результате ДТП на месте автоаварии погибла 35-летняя пассажирка отечественной легковушки. Кроме этого, травмы различной степени тяжести получили шесть человек: оба водителя и пассажиры «Лада калины», в том числе двое малолетних детей. Все пострадавшие доставлены в больницу.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU