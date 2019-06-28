В Перми из-за реконструкции Компроса изменится движение транспорта

СЕГОДНЯ 14:41 2019-06-28T14:41:03+03:00

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В Перми в июле начнут ремонтировать Комсомольский проспект. В связи с этим изменится движение общественного транспорта.

По четной стороне Комсомольского проспекта на остановочных пунктах «кинотеатр «Кристалл» (в районе дома №60), «кинотеатр «Октябрь» (улица Революции) и «кинотеатр «Октябрь» (улица Краснова) остановка общественного транспорта осуществляться не будет.

- Автобус №1 «микрорайон Садовый – станция «Пермь-2» в направлении станции «Пермь-2» будет следовать в объезд по Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

- Автобус №5 «улица Мильчакова – НПО «Биомед» – микрорайон Голый Мыс» в направлении микрорайона Голый Мыс будет следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования.

- Автобус №10 «микрорайон Владимирский – ЦУМ – микрорайон Нагорный» и №50 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» в прямом направлении будут следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршрутам следования. В обратном направлении без изменений.

- Автобус №13 «площадь Дружбы – микрорайон Нагорный» в направлении микрорайона Нагорный будет следовать в объезд по улицам Чернышевского, Белинского, Сибирской и Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

- Автобус №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №66 «микрорайон Парковый – микрорайон Крохалева» в прямом направлении будут следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской и Пушкина, далее по маршрутам следования.

- Автобус №59 «микрорайон Юбилейный – Ипподром» в направлении Ипподрома будет следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, Полины Осипенко, Сибирской, Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

- Автобус №60 «ДДК им. Кирова – ЦУМ – Комсомольская площадь» в направлении Комсомольской площади будет следовать без изменений. В обратном направлении движение будет осуществляться в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской, Краснова и Комсомольскому проспекту, далее по маршруту следования.

- Автобус №74 «микрорайон Владимирский – микрорайон Заостровка» в направлении микрорайона Заостровка будет следовать в объезд по Комсомольскому проспекту, улицам Полины Осипенко, Сибирской, Пушкина, далее по маршруту следования. В обратном направлении без изменений.

Движение троллейбуса№1 «улица Гусарова – станция «Пермь-1» и №5 «улица Гусарова – станция «Пермь-2» с 1 июля осуществляться не будет.

ИСТОЧНИК KP.RU