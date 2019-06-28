2019-06-28T11:36:51+03:00
Происшествия

В Прикамье 18-летний парень получил условный срок за смертельное ДТП

Еще 6 человек пострадали
Лилия Абибулаева
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Фото: ГУ МВД по Пермскому краюФото: ГУ МВД по Пермскому краю
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Кудымкарский районный суд признал 18-летнего жителя поселка Кордон виновным в смертельном ДТП.

Как сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю, молодой человек, управляя автомобилем «Дэу Нексия». На 33-м километре автодороги Гайны-Кудымкар в зоне действия знака «Обгон запрещен» выехал на встречку, где столкнулся с «Ладой».

В результате аварии погибла 19 -летняя пассажирка «Нексии». Еще 6 человек получили травмы. Водительское удостоверение молодой человек получил за несколько месяцев до аварии.

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Фото: ГУ МВД по Пермскому краю

Суд назначил гражданину наказание в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы (условно) с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года и 6 месяцев. Также молодой человек должен выплатить 480 тысяч рублей в счет компенсации морального вреда в пользу пострадавшей, получившей тяжкие телесные повреждения в результате ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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