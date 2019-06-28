В Перми закрыли опасный для здоровья детей садик

СЕГОДНЯ 09:18 2019-06-28T09:18:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Мотовилихинском районе Перми судебные приставы закрыли опасных для жизни и здоровья детей детский сад. Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю проверили центр развития ребенка «Лимпопо».

Результаты проверки показали, что детям опасно находится в заведении. Сотрудники ведомства выявили 42 нарушения.

- Кухня не обеспечена необходимым набором помещений, а также технологическим, холодильным и моечным оборудованием, отсутствуют товарные ярлыки, кассовые чеки либо другие документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность пищевых продуктов и продовольственного сырья, поступивших в дошкольное учреждение для приготовления пищи, нарушены условия хранения пищевых продуктов, для обработки помещений используются дезинфицирующие средства неизвестного происхождения и т.д., - отметили в пресс-службе УФССП по Пермскому краю.

Кроме того, в детском саду никто не следил за здоровьем детей, отсутствовало медицинское обслуживание, не проводились противоэпидемические мероприятия.

Суд признал закрыть опасное заведение на 45 суток. Предприниматель, предупрежденный об административной ответственности за неисполнение законных требований судебного пристава-исполнителя, уже приступил к устранению выявленных нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU