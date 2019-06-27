2019-06-27T15:24:31+03:00
Общество

В Перми ограничат движение на перекрестке Комсомольского проспекта и Революции

Ограничения введут с 1 июля
Лилия Абибулаева
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--Фото: Наталия АНДРЕАССЕН
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В связи с переустройством коммуникации и строительством новых трамвайных путей на перекрестке улиц Компроса и Революции ограничат движение транспорта. В администрации города обещают, что перекресток не закроют сразу. Закрытие движения на Комсомольском проспекте будет проходить поэтапно.

С начала июля будет полностью закрыто движение по четной стороне Компроса. По нечетной стороне открытой останется одна полоса в сторону площади.

При этом в ночь с 30 июня на 1 июля 2019 откроются два перекрестка – улиц Революции с Сибирской и Екатерининской с Куйбышева. Также откроют проезд по улице Швецова.

В конце июля планируется открыть часть Комсомольского проспекта с четной стороны с полным закрытием нечетной стороны. Таким образом, запуск одностороннего движения от Комсомольского проспекта до улицы Газеты Звезда по улице Швецова позволит максимально переориентировать трафик с Комсомольского проспекта.

С 1 июля подрядчики приступят к подготовке начиная основания под рельсошпальную решетку в районе парка им. Горького, а также прокладке коммуникаций, расширению этого перекрестка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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